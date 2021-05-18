Раскрыта тайна появления суперземель и мини-нептунов

Исследователи проанализировали данные, собранные космическим телескопом Kepler с помощью транзитного метода, когда искомая экзопланета заслоняет свет родительской звезды. Этот подход позволяет оценить размеры планеты. Оказалось, что, если разделить планеты на молодые и старые (старше двух миллиардов лет), то редко встречающиеся радиусы были, в среднем, меньше для молодой популяции экзопланет. С возрастом планеты этот показатель сдвигается с 1,6 радиуса до 1,8 радиуса Земли.