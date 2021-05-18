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Google рассекретила характеристики нового компактного и недорогого смартфона Sony Xperia Ace 2

Ferra.ruиещё 1
3 часа назад
На днях стало известно о разработке в стенах Sony нового компактного смартфона — Xperia Ace 2. Мало того что устройство получит нетипичный в 2021 году 5,5-дюймовый дисплей, так ещё оно сможет похвастаться достаточно невысокой ценой.
Google рассекретила характеристики Sony Xperia Ace 2
Фото: ReutersReuters
Теперь же Google Play Console рассекретил и технические характеристики новинки, сообщает GSMArena. Оказалось, что устройство будет основано на базе чипа MediaTek Helio P35. Также смартфон получит 4 ГБ оперативной памяти и HD+ дисплей с плотностью 300 ppi.
Из коробки смартфон должен будет работать на базе Android 11. При этом, к сожалению, в Google Play Console не нашлось места информации об аккумуляторе и основной камере новинки.
Отметим, что предшественник устройства — Xperia Ace — стоил 444 доллара (32,7 тыс рублей). Когда поступит в продажу новое поколение — неизвестно.
Наука и техника,Google,
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