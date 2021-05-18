Несет опасность: как телевизоры шпионят за россиянами

Чтобы выяснить, следит ли ваш домашний телевизор за вами, следует изучить историю его исходящего трафика. Передача мультимедиа контента объемна или постоянна, поэтому может быть заметна в истории трафика.
Запись мультимедиа контента, скорее, редкий случай, но в определенных условиях может использоваться при целенаправленных атаках, например, для промышленного шпионажа или шантажа, отметила эксперт.
Для защиты от распространения вредоносного ПО на внутреннюю домашнюю сеть Михайлова советует подключить телевизор в отдельный сетевой сегмент, регулярно устанавливать системные обновления и обновления приложений.