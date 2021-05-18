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Граждан предупредили о слежке через современные телевизоры

Праймиещё 6
10 часов назад
Риски информационной безопасности для пользователя влекут большинство современных телевизоров. Для этого они должны быть оснащены определенными элементами. Это чип с ненулевой производительностью и встроенной операционной системой, микрофон (вспомните функцию распознавания голоса на пульте), видеокамера и сетевой интерфейс, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.
Несет опасность: как телевизоры шпионят за россиянами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"В случае заражения вредоносным ПО зловред может запускать запись голоса или видео, а также передавать злоумышленникам персональные данные, которые вы оставляли при регистрации в приложениях Smart TV", — считает эксперт.
Чтобы выяснить, следит ли ваш домашний телевизор за вами, следует изучить историю его исходящего трафика. Передача мультимедиа контента объемна или постоянна, поэтому может быть заметна в истории трафика.
"Транспортными протоколами могут являться как UDP (наименее вероятный вариант для мультимедиа трафика), так и TCP вплоть до HTTPS — но это самый "тяжелый" вариант для подобного трафика", — пояснила она.
В действительности "прослушка" телевизором — маловероятный кейс. Любое IoT-устройство может стать жертвой массового заражения, целью которого будет либо создание ботнет-сети из этих устройств, либо кража платежных данных, говорит Михайлова.
Запись мультимедиа контента, скорее, редкий случай, но в определенных условиях может использоваться при целенаправленных атаках, например, для промышленного шпионажа или шантажа, отметила эксперт.
Для защиты от распространения вредоносного ПО на внутреннюю домашнюю сеть Михайлова советует подключить телевизор в отдельный сетевой сегмент, регулярно устанавливать системные обновления и обновления приложений.
"Также рекомендуется не устанавливать телевизор в зонах личного или конфиденциального пространства (спальни, переговорные и т.д.), но это сложно выполнить в наших реалиях. Поэтому если вы действительно заподозрили неладное, можно отключить устройству доступ к электросети на постоянной основе, а включать ситуативно по необходимости", — заключила специалист.
Наука и техника,Анна Михайлова,
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