50 миллиардов птиц насчитали на Земле

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии пересчитали общее количество птиц на планете. Оказалось, что их примерно в шесть раз больше, чем людей – около 50 миллиардов, сообщает The Guardian.

Фото: ТАСС ТАСС

Но численность разных видов очень отличается друг от друга. Четыре вида входят в так называемый «золотой миллиард», они весьма многочисленны и процветают. Это домовый воробей, обитающий во многих частях света, европейский скворец, делавэрская чайка и деревенская ласточка.

Всего исследование охватило 9700 видов птиц, включая пингвинов, эму и кукабарру. Ученые опирались на данные, собранные в ходе одного из крупнейших в мире проектов по сохранению биоразнообразия eBird.

Эти данные затем были объединены с профессиональными научными наблюдениями. На их основе был разработан алгоритм, позволяющий оценить численность пернатых.

Результаты показали, что существует относительно мало распространенных видов птиц, но большое количество редких видов. Многие австралийские птицы исчисляются миллионами. Это радужный лорикет (19 млн), большой желтохохлый какаду (10 млн) и смеющаяся кукабарра (3,4 млн).