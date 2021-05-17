Согласно контракту между НПО Лавочкина и Роскосмосом, выделенные средства на разработку технического предложения по созданию станции «Венера-Д» планируется потратить до марта 2023 года. Предприятию-подрядчику предстоит обосновать реализуемость миссии и рациональность применения тех или иных конструкторских решений. Полученный аппарат должен обеспечить возможность исследования атмосферы второй планеты от Солнца, её поверхности, внутреннего строения и окружающей Венеру плазмы «на современном научно-техническом уровне». Также НПО Лавочкина должно будет изучить возможность доставки на Землю образцов газов и грунта с Венеры.