Роскосмос планирует в 2029 году запустить автоматическую станцию «Венера-Д» с помощью ракеты-носителя «Анграра-А5». Это будет первый в истории современной России космический аппарат, который отправится к Венере. На счету советской техники 10 успешных посадок на эту планету. Изначально «Венера-Д» разрабатывалась в рамках сотрудничества России и США, однако в 2020 году в Роскосмосе заявили о национальном характере проекта «без широкого привлечения международной кооперации». Директор Института космических исследований РАН
Олег Кораблёв в 2019 году оценил общие затраты на проект в 17 млрд 370 млн рублей.