Раскрыт дизайн Android 12

Инсайдер Джон Проссер раскрыл дизайн Android 12 до официальной премьеры Google . Об особенностях интерфейса мобильной операционной системы он рассказал на YouTube -канале FRONT PAGE TECH.

Фото: кадр FRONT PAGE TECH / YouTube кадр FRONT PAGE TECH / YouTube

По словам Проссера, у Android 12 обновилась Google-клавиатура, изменились значки стандартных приложений и виджетов. Стиль системы стал более минималистичным, прозрачные поверхности заменились на матовые, а яркие цвета — на пастельные. Он отметил, что пользователи новой операционной системы получат интерфейс, который будет меняться в зависимости от выбранной темы оформления.

На слайдах предполагаемой презентации Android 12, которые были включены в видеоролик, говорится об усилении защиты конфиденциальности, повышении безопасности системы и новой интеграции смартфонов в систему умного дома.

Ранее руководитель Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) раскрыл дату анонса Android 12. Он сообщил, что на презентации, которая пройдет 18 мая, будет показана новая версия операционной системы для смартфонов и планшетов.