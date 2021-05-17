Facebook грозит штраф в 28 млн по четырем новым эпизодам

Компанию Facebook могут оштрафовать в РФ на общую сумму 28 млн рублей по четырем новым эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора . Об этом ТАСС сообщили в 422-м мировом судебном участке, куда поступили соответствующие материалы.

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"В суд поступили четыре протокола, составленные по ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Компании грозит наказание в виде штрафа на сумму 28 млн рублей", - сказали в суде.

Там добавили, что материалы поступили только в понедельник, дата заседания пока не определена.

"В суд поступили четыре протокола, составленные по ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Компании грозит наказание в виде штрафа на сумму 28 млн рублей", - сказали в суде.

В суде уточнили, что три протокола составлены по ч. 4 ст. 13.41. Она предусматривает ответственность за отказ удалить призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних или информацию о способах изготовления наркотических средств. Четвертый протокол составлен по ч. 2 ст. 13.41 (отказ информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет удалить информацию в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации, кроме случаев, предусмотренных честью 4 ст. 13.41).

Ранее мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 5 млн рублей по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве. В начале апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам по этой же статье, на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook и Google