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Телевизоры с большими дисплеями сильно подорожали из-за нехватки чипов

Ferra.ru
39 минут назад
И проблема вряд ли решится в ближайшее время
Нехватка чипов привела к подорожанию телевизоров
Фото: Ferra.ruFerra.ru
В сети появилась информация о том, что ещё один сегмент сильно пострадал от нехватки чипов. И если в том, что дефицит повлиял на смартфонную или планшетную отрасль, нет ничего удивительного, то подорожание на 30% телевизоров с большими дисплеями — это что-то неожиданное.
А ведь именно это следует со слов интернет-инсайдера, который получил доступ к свежему исследованию компании NPD. Всего за один год такие крупные телевизоры подорожали почти на треть, пишет ITHome. Причиной таких изменений специалисты назвали именно что нехватку компонентов.
Самое неприятное во всей этой ситуации то, что в телевизорах используются относительно старые «внутренности». А это значит, что заводам нет особого смысла наращивать мощности производства устаревших чипов. Из-за этого в ближайшее время вряд ли удастся решить проблему дефицита и подорожания телевизоров.
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