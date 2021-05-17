Нехватка чипов привела к подорожанию телевизоров

В сети появилась информация о том, что ещё один сегмент сильно пострадал от нехватки чипов. И если в том, что дефицит повлиял на смартфонную или планшетную отрасль, нет ничего удивительного, то подорожание на 30% телевизоров с большими дисплеями — это что-то неожиданное.