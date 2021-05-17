В работе Instagram произошел сбой

На неполадки жалуются пользователи из США, Канады, Великобритании, Германии, Японии.

Сбой зафиксирован и в России: 51% жалоб касается загрузки контента, 41% - невозможности войти в аккаунт, 7% отчетов связаны с работой сайта Instagram.