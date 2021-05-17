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В работе Instagram произошел сбой

ТАССиещё 1
36 минут назад
Сбой в работе Instagram зафиксирован в понедельник в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
В работе Instagram произошел сбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На неполадки жалуются пользователи из США, Канады, Великобритании, Германии, Японии.
Сбой зафиксирован и в России: 51% жалоб касается загрузки контента, 41% - невозможности войти в аккаунт, 7% отчетов связаны с работой сайта Instagram.
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