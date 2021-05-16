Российский военный микробиолог Михаил Супотницкий заявил, что родиной коронавируса мог быть не Китай
, а южная Европа, передает
«Московский комсомолец».
Супотницкий предположил, что пандемия началась с регионов, где есть природные очаги COVID-19. Данный генетический материал был обнаружен в образцах сточных вод испанской Барселоны, а также итальянских городах Милан и Турин, рассказал микробиолог.
Кроме того, по его словам, имеются сведения, что к моменту приезда китайских туристов с COVID-19 в Италию коронавирус там уже циркулировал.
«Там и нужно искать SARS-CoV-2. Думаю, не случайно в марте-апреле 2020 года именно на севере Италии пандемия COVID-19 достигла катастрофических размеров, тогда как в центральной Италии и на юге страны эпидемии практически не было», — также высказал мнению ученый.
В начале 2020 года Супотницкий был одним из тех, кто считал опасность коронавируса преувеличенной.
С начала пандемии в России выявлено 4 940 245 случаев коронавируса, выздоровели 4 556 073 человека, умер 115 871. За последние сутки инфекция подтвердилась у 8 554 граждан.