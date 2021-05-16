Российский военный микробиолог Михаил Супотницкий заявил, что родиной коронавируса мог быть не Китай , а южная Европа, передает «Московский комсомолец».

Супотницкий предположил, что пандемия началась с регионов, где есть природные очаги COVID-19. Данный генетический материал был обнаружен в образцах сточных вод испанской Барселоны, а также итальянских городах Милан и Турин, рассказал микробиолог.

Кроме того, по его словам, имеются сведения, что к моменту приезда китайских туристов с COVID-19 в Италию коронавирус там уже циркулировал.

«Там и нужно искать SARS-CoV-2. Думаю, не случайно в марте-апреле 2020 года именно на севере Италии пандемия COVID-19 достигла катастрофических размеров, тогда как в центральной Италии и на юге страны эпидемии практически не было», — также высказал мнению ученый.

В начале 2020 года Супотницкий был одним из тех, кто считал опасность коронавируса преувеличенной.