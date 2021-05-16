В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Российский ученый заявил, что пандемия коронавируса началась не в Китае

Ювелина Бернст
33 минуты назад
Российский военный микробиолог Михаил Супотницкий заявил, что родиной коронавируса мог быть не Китай, а южная Европа, передает «Московский комсомолец».
Супотницкий предположил, что пандемия началась с регионов, где есть природные очаги COVID-19. Данный генетический материал был обнаружен в образцах сточных вод испанской Барселоны, а также итальянских городах Милан и Турин, рассказал микробиолог.
Кроме того, по его словам, имеются сведения, что к моменту приезда китайских туристов с COVID-19 в Италию коронавирус там уже циркулировал.
«Там и нужно искать SARS-CoV-2. Думаю, не случайно в марте-апреле 2020 года именно на севере Италии пандемия COVID-19 достигла катастрофических размеров, тогда как в центральной Италии и на юге страны эпидемии практически не было», — также высказал мнению ученый.
В начале 2020 года Супотницкий был одним из тех, кто считал опасность коронавируса преувеличенной.
С начала пандемии в России выявлено 4 940 245 случаев коронавируса, выздоровели 4 556 073 человека, умер 115 871. За последние сутки инфекция подтвердилась у 8 554 граждан.
Наука и техника,Видео,Московский комсомолец,Китай,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители