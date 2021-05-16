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Дайвер обнаружил останки «морского чудовища»

ТК «Звезда»
40 минут назад
Во время погружения на дно Средиземного моря дайвер обнаружил останки неизвестного существа. Он погрузился на достаточную глубину моря и с помощью камеры увидел гигантский скелет.
На кадрах, которые опубликованы в Сети, видно, как лежит позвоночный столб по прямой линии, на другом конце видны более крупные кости. Кость настолько хрупкая, что рассыпается в пыль, как только машина касается поверхности.
Как пишет Dailystar, никто не смог найти совпадения с другими морскими животными. Самый большой пример рыбы – восемь метров в длину, найденный образец – 30 метров. В Сети многие предположили, что это морской дракон или динозавр.
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