Дайвер обнаружил останки «морского чудовища»

Во время погружения на дно Средиземного моря дайвер обнаружил останки неизвестного существа. Он погрузился на достаточную глубину моря и с помощью камеры увидел гигантский скелет.
На кадрах, которые опубликованы в Сети, видно, как лежит позвоночный столб по прямой линии, на другом конце видны более крупные кости. Кость настолько хрупкая, что рассыпается в пыль, как только машина касается поверхности.
Как пишет Dailystar, никто не смог найти совпадения с другими морскими животными. Самый большой пример рыбы – восемь метров в длину, найденный образец – 30 метров. В Сети многие предположили, что это морской дракон или динозавр.