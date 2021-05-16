Дайвер обнаружил останки «морского чудовища»

Во время погружения на дно Средиземного моря дайвер обнаружил останки неизвестного существа. Он погрузился на достаточную глубину моря и с помощью камеры увидел гигантский скелет.

На кадрах, которые опубликованы в Сети, видно, как лежит позвоночный столб по прямой линии, на другом конце видны более крупные кости. Кость настолько хрупкая, что рассыпается в пыль, как только машина касается поверхности.