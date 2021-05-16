У дезодорантов и антиперспирантов есть два серьёзных недостатка, которые могут повредить кожу человека. Об этом дерматолог-венеролог Дмитрий Кожевников рассказал изданию NGS.RU.

Во-первых, использование твёрдого дезодоранта может вызывать закупорку пор. Как правило, антиперспиранты забивают выходы потовыделяющих желёз, вследствие чего начинается воспалительный процесс, — объяснил он.

Вторая проблема — частые аллергические реакции на дезодоранты. Эксперт считает, что увеличение таких случаев говорит о том, что в средства гигиены стали добавлять слишком много добавок или консервантов.

В целом Кожевников считает все дезодоранты и антиперспиранты довольно вредными, но если выбора нет, то советует хотя бы выбирать не твёрдые дезодоранты, а спреевые.