Motorola изобрела технологию воздушной зарядки смартфонов

Отмечается, что благодаря использованию в зарядке mmWave-диапазона и интеллектуальных алгоритмов передатчик и приёмник могут быть уменьшены в размерах. Кроме того, устройство может лучше направлять электромагнитные волны. Зарядка работает на расстоянии в 80-100 см.