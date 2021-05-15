В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Motorola изобрела технологию воздушной зарядки смартфонов

Ferra.ru
1 час назад
Motorola прорекламировала собственную технологию воздушной зарядки смартфонов. Она стала мощнее.
Motorola изобрела технологию воздушной зарядки смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Сообщается, что Motorola объединилась с производителем беспроводных зарядок GuRu Wireless, чтобы создать новое решение. Оно сделано на базе маленького передатчика, состоящего из модулей mmWave. Миллиметровые волны можно использовать для передачи энергии.
Отмечается, что благодаря использованию в зарядке mmWave-диапазона и интеллектуальных алгоритмов передатчик и приёмник могут быть уменьшены в размерах. Кроме того, устройство может лучше направлять электромагнитные волны. Зарядка работает на расстоянии в 80-100 см.
Напомним, Motorola впервые представила систему беспроводной воздушной зарядки в начале 2021 года. Особенностью её было то, что процесс зарядки прекращался, когда между устройствами ставили руку или другую часть тела.
Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители