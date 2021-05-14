Ученые рассказали, как снизить риск деменции

За 12 минут в день можно снизить риск развития деменции. К такому выводу пришли ученые в ходе исследований, сообщает PRIMPRESS. Их результаты были опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

Фото: pixabay pixabay

Группа ученых изучила 60 пожилых людей, ранее жаловавшихся на проблемы с памятью. Наблюдения шли в течение 12 недель. Пожилых людей разделили на две группы. Первая ежедневно в течение 12 минут слушала музыку.