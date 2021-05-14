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Ученые рассказали, как снизить риск деменции

Primpress
59 минут назад
За 12 минут в день можно снизить риск развития деменции. К такому выводу пришли ученые в ходе исследований, сообщает PRIMPRESS. Их результаты были опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.
Ученые рассказали, как снизить риск деменции
Фото: pixabaypixabay
Группа ученых изучила 60 пожилых людей, ранее жаловавшихся на проблемы с памятью. Наблюдения шли в течение 12 недель. Пожилых людей разделили на две группы. Первая ежедневно в течение 12 минут слушала музыку.
В начале и конце исследования ученые брали у участников кровь на анализ, оценивая показатели. Результаты показали, что у людей, практикующих медитацию, в лучшую сторону изменился ряд биомаркеров, связанных с повышенным риском болезни Альцгеймера.
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