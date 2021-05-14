Xiaomi назвала российскую цену браслета Mi Band 6

Стоимость браслета достаточно невысока, если учесть его возможности. За новинку просят 3990 рублей. Но в период с 14 по 20 мая, то есть по предзаказу, её будут продавать за 3490 рублей. Полноценный релиз в России намечен на 21 мая 2021 года.