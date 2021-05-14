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Xiaomi назвала российскую цену фитнес-браслета Mi Band 6

Ferra.ru
1 час назад
Спустя некоторое время после китайского релиза, новейший фитнес-браслет Mi Band 6 «приехал» и в Россию. XIaomi представила устройство на отечественном рынке, в том числе назвав его локальную цену.
Xiaomi назвала российскую цену браслета Mi Band 6
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Стоимость браслета достаточно невысока, если учесть его возможности. За новинку просят 3990 рублей. Но в период с 14 по 20 мая, то есть по предзаказу, её будут продавать за 3490 рублей. Полноценный релиз в России намечен на 21 мая 2021 года.
Напомним, что Mi Band 6 получил практически безрамочный 1,56-дюймовый AMOLED-дисплей. Также устройство 30 спортивных режимов, индекс активности PAI, циклы месячных, а также мониторинг стресса, сердечного ритма и насыщения крови кислородом.
По словам Xiaomi, браслет способен проработать от одного заряда до 2 — 2,5 недель.
Наука и техника,Россия,
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