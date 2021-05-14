В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В IBM заявили, что мировой дефицит микросхем может продлиться еще два года

ТАСС
1 час назад
Президент американской корпорации IBM Джеймс Уайтхерст считает, что нехватка микросхем будет ощущаться в мире еще два года. Об этом глава технологического гиганта заявил в пятницу британской вещательной корпорации Би-би-си.
IBM: дефицит микросхем может продлиться два года
Фото: ТАССТАСС
Может понадобиться, по его словам, "пара лет, прежде чем мы получим достаточно дополнительных мощностей, чтобы уменьшить все аспекты [проблем], касающиеся нехватки чипов".
"От разработки технологии до введения в строй [предприятия] и затем выпуска им микросхем проходит значительное время, это происходит с большой задержкой", - отметил Уайтхерст.
Глобальный дефицит микросхем, который сказывается в ряде отраслей, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии и карантинных ограничений на бытовую электронику, прежде всего телевизоры, телефоны и игровые консоли, а также с увеличением спроса на автомобили.
Проблема также усугубилась зимними штормами в штате Техас, где находятся некоторые предприятия по производству микросхем, а также из-за пожара на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем.
Наука и техника,IBM,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители