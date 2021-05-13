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В США изобрели кофе без кофе

Ferra.ru
1 час назад
В сети появилась информация о новой разработке американского стартапа Atomo. Компания изобрела кофе без кофе, изготавливаемый из переработанных ингредиентов. Например, шелухи семян подсолнечника и арбузных семечек.
В США изобрели кофе без кофе
Фото: Ferra.ruFerra.ru
После этого шелуха подвергается запатентованному химическому процессу, пишет Bloomberg. Благодаря ему у получаемой гущи появляется вкус, имитирующий кофейный. Заваривается напиток как обычный кофе. При этом он также содержит кофеин.
Отметим, что Atomo является достаточно крупным стартапом. Так, с 2019 года он привлёк около 11,5 млн долларов инвестиций за два раунда. В качестве инвесторов выступили гонконгская Horizons Ventures (ранее инвестировала в Impossible Foods) и S2G Ventures (вкладывалась в Beyond Meat).
Поставлять кофе без кофе планируется в ведущие кофейни. Возможно, когда-нибудь он доберётся и до полок обычных магазинов.
Наука и техника,Bloomberg,Соединенные Штаты,
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