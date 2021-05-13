В США изобрели кофе без кофе

В сети появилась информация о новой разработке американского стартапа Atomo. Компания изобрела кофе без кофе, изготавливаемый из переработанных ингредиентов. Например, шелухи семян подсолнечника и арбузных семечек.

Отметим, что Atomo является достаточно крупным стартапом. Так, с 2019 года он привлёк около 11,5 млн долларов инвестиций за два раунда. В качестве инвесторов выступили гонконгская Horizons Ventures (ранее инвестировала в Impossible Foods) и S2G Ventures (вкладывалась в Beyond Meat).