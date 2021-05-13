Учёные вычислили древних наёмников по зубам

Группа антропологов из США Италии выяснила, что в ходе битвы при Гимере ( Сицилия ) в 480 году до нашей эры город с греческим населением от армии Карфагена защищали наёмники. Исследование подтвердило письменные свидетельства античных авторов, в частности Геродота. Результаты работы учёных приводит журнал PLOS One.

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Древние писатели указывали, что в битве между греками из Гимеры и карфагенянами за контроль над Сицилией в 480 году до нашей эры на стороне эллинов сражалось большое количество наёмных воинов, о происхождении которых до сих пор было мало что известно. Тогда карфагенская армия была разбита, однако спустя 71 год войска африканского города-государства взяли реванш, после чего стёрли Гимеру с лица земли. Антропологи исследовали останки людей, принимавших участие в обеих битвах, особый интерес у исследователей вызвала эмаль зубов погибших, которая и позволила вычислить этническую принадлежность воинов.

Учёные провели изотопный анализ зубной эмали 62 человек из восьми массовых могил, расположенных возле развалин Гимеры. 51 образец относился к 480 году до нашей эры, 11 — к 409 году до нашей эры. Все эти останки принадлежали взрослым мужчинам, погибшим насильственной смертью, что позволило причислить их к воинам. Преднамеренный характер захоронения говорил о том, что эти бойцы сражались на стороне Гимеры. Для сравнения также изучались останки мирных жителей города.

Анализ показал, что в древнейшей битве до двух третей воинов, сражавшихся на стороне греков, были неместными — более того, прибывшими из весьма отдалённых мест. В 409 году до нашей эры в защищавшем Гимеру войске, предположительно, уже было не более четверти наёмников. Результаты исследования особенно интересны, учитывая относительно низкий уровень социальной мобильности в тот период.