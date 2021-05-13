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Роскосмос обнародовал документы о немецком следе в создании советских ракет

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Роскосмос обнародовал архивные документы об использовании немецких разработок на первых этапах развития советского ракетостроения и освоения космоса.
Роскосмос раскрыл немецкий след в создании советских ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Соответствующие документы размещены на сайте госкорпорации.
Среди представленных документов в том числе есть записка народного комиссара авиационной промышленности СССР Алексея Шахурина заместителю председателя госкомитета обороны Георгию Маленкову от июня 1945 года.
В ней комиссар говорит об итогах изучения германского научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде. С 1937 года там располагался ракетный центр Третьего рейха, где появилась первая в мире баллистическая ракета Фау-2.
Роскосмос также представил докладные записки главе Советского Союза Иосифу Сталину (1946-47 гг.) о формировании научно-исследовательских и опытных работ в области ракетного вооружения, о качестве работ по реализации образцов и технической документации реактивного вооружения в Германии, об итогах изучения немецкой реактивной техники и восстановления технической документации и проведении опытных пусков ракет А-4 (Фау-2).
Ранее сообщалось, как США использовали разработки нацистов.
Наука и техника,Георгий Маленков,Роскосмос,
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