Xiaomi привезла в Россию флагманский Mi 11

Случилось то, чего ждали все фанаты Xiaomi в России — китайская компания наконец-то привезла свой главный флагманский смартфон и в нашу страну. Речь, конечно же, идёт о Xiaomi Mi 11, который в Китае был представлен ещё в конце 2020 года.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как и китайская версия смартфона, «отечественная» будет работать на базе чипа Snapdragon 888. Также Mi 11 получил 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1440 x 3200 пикселей и поддержкой HDR10+.

Основная камера смартфона представлена трёмя модулями: на 108, 13 и 5 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 20 Мп. Xiaomi Mi 11 умеет снимать видео в 8К.

Ещё из особенностей новинки можно отметить аккумулятор на 4600 мАч и стереодинамики. Также есть поддержка быстрой проводной и беспроводной зарядок на 55 и 50 Вт соответственно. Причём зарядное устройство мощностью 55 Вт поставляется в комплекте.

Работает флагман Xiaomi на базе Android 11 с установленной поверх оболочкой MIUI 12.

Смартфон будет доступен в сером, белом и лазурно-голубым цветах.