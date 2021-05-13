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Биолог связала уровень заболеваемости коронавирусом в России с погодой

Мир24иещё 6
4 минуты назад
Уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает РИА «Новости».
Заболеваемость коронавирусом в РФ связали с погодой
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM
По ее словам, сейчас по всему миру находят разные штаммы коронавирусной инфекции – бразильский, британский, индийский штаммы.
«Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой из них в какой местности победит, пока не ясно. Думаю, что в ближайшие месяц – два в России все определит погода», – указала Баранова.
Она пояснила, что, если будет жарко или сухо, передача вируса от человека к человеку уменьшится, от всплеска заболеваемости удастся уклониться. Если же будет дождливо, люди будут собираться в помещениях, что поспособствует большему распространению инфекции.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что группа ученых Всемирной метеорологической организации не увидела связи между погодой и распространением новой коронавирусной инфекции.
Наука и техника,Анча Баранова,Джордж Мейсон,Роман Вильфанд,РИА Новости,Россия,
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