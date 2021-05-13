Заболеваемость коронавирусом в РФ связали с погодой

По ее словам, сейчас по всему миру находят разные штаммы коронавирусной инфекции – бразильский, британский, индийский штаммы.

Она пояснила, что, если будет жарко или сухо, передача вируса от человека к человеку уменьшится, от всплеска заболеваемости удастся уклониться. Если же будет дождливо, люди будут собираться в помещениях, что поспособствует большему распространению инфекции.