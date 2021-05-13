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Индийский штамм COVID впервые нашли в России

News.ru
29 минут назад
Носителей индийского штамма коронавируса нашли в России — это 16 студентов-индийцев Ульяновского государственного университета (УлГУ). Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Индийский штамм COVID впервые нашли в России
Фото:  Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
В город они прибыли в составе группы из 130 студентов в апреле 2021 года. Ректор Борис Костишко уверяет, что «у всех студентов на границе были отрицательные тесты». Всех разместили в хостелах-обсерваторах от университета.
10 мая в Ульяновск прибыли ещё 18 студентов из Индии. Всего из 148 человек положительный тест на COVID-19 сдали 60. Они все сейчас размещены в городских ковидных госпиталях.
Все тест-системы были направлены в Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб». Было проведено их «генотипирование». Выяснилось, что у 16 студентов именно индийский штамм коронавируса.
В Минздраве Ульяновской области сообщили, что все заболевшие студенты находятся в «удовлетворительном состоянии».
Ранее стало известно, что AstraZeneca будут выпускать в России. Фармацевтическая корпорация «Р-Фарм» собирается отправлять британско-шведскую вакцину на экспорт.
Наука и техника,Минздрав РФ,Р-Фарм,Россия,
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