Индийский штамм COVID впервые нашли в России

Носителей индийского штамма коронавируса нашли в России — это 16 студентов-индийцев Ульяновского государственного университета (УлГУ). Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В город они прибыли в составе группы из 130 студентов в апреле 2021 года. Ректор Борис Костишко уверяет, что «у всех студентов на границе были отрицательные тесты». Всех разместили в хостелах-обсерваторах от университета.

10 мая в Ульяновск прибыли ещё 18 студентов из Индии. Всего из 148 человек положительный тест на COVID-19 сдали 60. Они все сейчас размещены в городских ковидных госпиталях.

Все тест-системы были направлены в Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб». Было проведено их «генотипирование». Выяснилось, что у 16 студентов именно индийский штамм коронавируса.

Минздраве Ульяновской области сообщили, что все заболевшие студенты находятся в «удовлетворительном состоянии».