Россиян предупредили о рисках пользования WhatsApp

Роскомнадзор предупредил российских пользователей мессенджера WhatsApp о недостаточной защите персональных данных, передает ТАСС.

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В ведомстве напомнили, что мессенджер с 2014 года передает данные о своих пользователях компании Facebook.

«Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям», - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре отметили, что российское и европейское законодательство в сфере защиты персональных данных более строгое, чем в США.

До конца мая Роскомнадзор ожидает от WhatsApp и Facebook подтверждения локализации данных российских пользователей на территории РФ, в противном случае компании будут привлечены к административной ответственности.