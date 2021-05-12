Россиян предупредили о рисках пользования WhatsApp

Роскомнадзор
предупредил российских пользователей мессенджера WhatsApp о недостаточной защите персональных данных, передает
ТАСС.
В ведомстве напомнили, что мессенджер с 2014 года передает данные о своих пользователях компании Facebook.
«Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям», - говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре отметили, что российское и европейское законодательство в сфере защиты персональных данных более строгое, чем в США.
До конца мая Роскомнадзор ожидает от WhatsApp и Facebook подтверждения локализации данных российских пользователей на территории РФ, в противном случае компании будут привлечены к административной ответственности.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», WhatsApp добавил в пользовательское соглашение пункт о передаче личной информации компании Facebook, которой принадлежит. В марте мессенджер стал уведомлять пользователей, что в случае отказа от принятия новых правил пользования и политики конфиденциальности с 15 мая они не смогут читать и отправлять сообщения.