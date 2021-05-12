В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Россиян предупредили о рисках пользования WhatsApp

Вероника Полынина
1 час назад
Роскомнадзор предупредил российских пользователей мессенджера WhatsApp о недостаточной защите персональных данных, передает ТАСС.
Россиян предупредили о рисках пользования WhatsApp
Фото: ReutersReuters
В ведомстве напомнили, что мессенджер с 2014 года передает данные о своих пользователях компании Facebook.
«Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям», - говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре отметили, что российское и европейское законодательство в сфере защиты персональных данных более строгое, чем в США.
До конца мая Роскомнадзор ожидает от WhatsApp и Facebook подтверждения локализации данных российских пользователей на территории РФ, в противном случае компании будут привлечены к административной ответственности.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», WhatsApp добавил в пользовательское соглашение пункт о передаче личной информации компании Facebook, которой принадлежит. В марте мессенджер стал уведомлять пользователей, что в случае отказа от принятия новых правил пользования и политики конфиденциальности с 15 мая они не смогут читать и отправлять сообщения.
Наука и техника,Роскомнадзор,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители