Минэк оценил идею передачи данных россиян Роскомнадзору

Минэкономразвития решило, что проект будет способствовать введению избыточных ограничений и обязанностей для игроков рынка, а также приведет к необоснованному расходу как бизнеса, так и бюджета. По мнению экспертов, передача большого объема данных за короткое время, необходимость организации круглосуточного взаимодействия систем операторов и Роскомнадзора, создание канала связи с обязательным шифрованием передаваемой информации потребуют административных, временных и материальных издержек компаний.

Так, операторы связи оценили, что на доработку биллинговых систем потребуется 9—12 месяцев, а право указания IMEI у физических лиц появится только в декабре 2021 года. В связи с этим в Минэкономразвития посоветовали добавить переходный период вступления закона в силу. Кроме того, в ведомстве считают, что Роскомнадзор не в полной мере обосновал наличие проблемы с «серыми» сим-картами и целесообразность ее решения.