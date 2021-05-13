В России оценили обстановку на Чернобыльской АЭС

Обстановка на Чернобыльской АЭС не вызывает тревоги. Об этом сообщается в опубликованной справке Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) Российской академии наук к статье в авторитетом международном научном издании Science.

Уточняется, что потоки нейронов в помещениях аварийного четвертого энергоблока наблюдаются давно. Кроме того, они не превышают установленных пределов безопасности.

Ранее в научном журнале Science вышла статья с предупреждением о новых ядерных реакциях на ЧАЭС. В материале утверждалось, что в настоящее время украинские ученые выясняют, затухнут ли реакции сами или требуется принятие мер, чтобы не допустить новую аварию. Главный вывод, с которым согласились все исследователи, – решить проблему с возобновлением реакций деления будет непросто.