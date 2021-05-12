Описан механизм фотоактивации оранжевого каротиноидного белка

Свет необходим фотосинтезирующим организмам для переработки неорганических соединений в органические. Однако избыток солнечной энергии может оказаться губительным для клеток. Благодаря пигментам каротиноидам, которые входят в состав специальных фотозащитных белков, излишек энергии переводится в тепло. Объектом исследования авторов статьи стал один из таких белков — оранжевый каротиноидный белок (Orange carotenoid protein, OCP), впервые обнаруженный в 1981 году у цианобактерий. OCP состоит из двух частей, образующих полость, внутри которой содержится одна молекула каротиноида.

Анализ результатов показал, что после поглощения фотона в ОСР может произойти реакция разделения зарядов вдоль водородной связи между молекулой каротиноида и одним из аминокислотных остатков белка. Эта водородная связь в темноте стабилизирует оранжевое состояние ОСР, однако на свету крайне быстро рвется благодаря перераспределению электронной плотности в молекуле каротиноида. В результате этого в белке образуются отрицательный и положительный полюса, что приводит к изменению всей его структуры. Такая фотохимическая реакция была впервые описана для каротиноидов.