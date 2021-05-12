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В работе TikTok произошел сбой

ТАССиещё 2
1 час назад
Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в среду в ряде стран. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
В работе TikTok произошел сбой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В основном на неполадки жалуются пользователи в США. Сбой зафиксирован также в Канаде, Великобритании, Германии и других странах.
Основная причина жалоб - трудности с просмотром видео.
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