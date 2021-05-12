Россиян предупредили об уязвимости в WhatsApp

В Роскомнадзоре отметили, что до конца мая ожидают от WhatsApp и Facebook подтверждения локализации данных российских пользователей на территории Российской Федерации. В случае отсутствия ответа до конца мая будет решаться вопрос о привлечении их к административной ответственности за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных.

Как ранее сообщал Главный радиочастотный центр, фактически WhatsApp передавал и продолжает передавать компании Facebook все пользовательские данные, за исключением содержания сообщений, которое, как утверждается, защищено сквозным шифрованием и недоступно для расшифровки. Там обратили внимание, что технически WhatsApp имеет возможность собирать еще больше данных, нежели декларируется. Так, если разрешен доступ к камере и микрофону, приложение теоретически может вести запись без ведома пользователя в любой момент времени. Оператор путем "склейки" аккаунтов пользователя в WhatsApp с аккаунтами в Facebook и Instagram может создать уникальный профиль пользователя с огромным количеством характеристик, что позволит, применяя технологии искусственного интеллекта, не только просчитывать поведение пользователя, но и программировать его определенным образом, воздействуя на чувствительные для пользователя "триггеры" специально подаваемой информацией.