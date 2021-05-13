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Комаровский назвал единственный способ закончить пандемию — сквозняки

News.ruиещё 1
29 минут назад
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал своим подписчикам на YouTube о последнем исследовании учёных, которое было опубликовано в журнале The Lancet и доказывает, что основным способом распространения вируса является даже не воздушно-капельный, а аэрозольный.
Комаровский назвал сквозняки способом закончить пандемию
Фото: Доктор Комаровский / youtubeДоктор Комаровский / youtube
Это значит, что речь идёт не о передаче вируса при чихании, а об его перемещении при помощи потоков воздуха. Учёные привели «Десять научных причин в поддержку передачи SARS-CoV-2 воздушным путём».
Разница с воздушно-капельным огромная. <...> Это мельчайшие частицы, которые переносятся с потоками воздуха. И фактически никакие маски не могут нас защитить, — обратил внимание Комаровский.
При этом он добавил, что контактный способ распространения коронавируса был отвергнут исследователями. То есть заразиться при прикосновении к грязной ручке двери невозможно. Обнаруженные на поверхностях частицы практически не способны инфицировать человека.
В связи с этим Комаровский предупредил, что единственный способ «покончить с этой кашей» — постоянно проветривать помещения и держать открытыми форточки. А все массовые мероприятия он предложил проводить на открытом воздухе.
В видеозаписи телеведущий также перечислил факты, названные научным журналом в пользу аэрозольного способа распространения SARS-CoV-2: проблема суперраспространителей, заражение без прямого контакта, бессимптомные носители, высокая вероятность заражения в помещении, внутрибольничное инфицирование и прочие.
Ранее украинский врач — терапевт-кардиолог доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова поделилась собственной оценкой успешности разных стран мира в борьбе с коронавирусом. По её словам, сейчас ругают очень многих политиков. Однако кто хуже всех справлялся с пандемией, так это США. Она считает, что «ведущая, очень богатая и развитая страна стала лузером в этой борьбе».
Наука и техника,Екатерина Амосова,Евгений Комаровский,
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