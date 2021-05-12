Конкуренция между YouTube и TikTok обостряется

YouTube запускает фонд выплат для создателей контента в формате Shorts. Это сервис, созданный по аналогии с популярным TikTok и интегрированный с основным сайтом и приложением видеохостинга. Фонд выплат в пользу авторов Shorts (при условии, что это будут самые популярные ролики на данной платформе) $100 млн. Идея позаимствована у китайского конкурента. TikTok еще с прошлого лета начал платить создателям видео, выделив на эти цели $1 млрд на ближайшие 3 года. Аналогичная премиальная программа существует в приложении Snap, которая развивает еще одну конкурирующую площадку Spotlight. На эти цели компания расходует до $1 млн в сутки.

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Среди основных конкурентов TikTok YouTube выделяется особенно сильной динамикой. Это самый популярный видеосервис в мире, и его проект Shorts набрал многомиллионную аудиторию всего за несколько месяцев. Еще в апреле ежедневное число просмотров коротких видео на его платформе составляло до 3,5 млрд, сегодня это уже 6,5 млрд. Для сравнения, данные по активности на TikTok редко выдают цифры более 1 млрд просмотров в сутки. На сегодняшний день под тэгом #shorts на YouTube выложено 18 млн видео с 2,2 млн каналов. Наиболее популярные ролики набирают более 200 млн просмотров за 1-3 месяца.

Google (Alphabet), владеющая YouTube, собирается включить монетизацию в роликах Shorts уже в ближайшее время. Есть все основания полагать, что проект окажется финансово успешным, и платформа сможет заметно нарастить рекламную выручку за счет часто повторяемых коротких видео. Оборот YouTube за прошлый год составил почти $20 млрд (11% совокупной выручки Google). При этом бизнес видеохостинга опережает по росту компанию в 2,4 раза: его выручка прибавила в 2020 году 31%, в то время как вся компания Alphabet только 13%.