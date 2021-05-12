Мессенджер WhatsApp уточнил дату отключения пользователей программы, которые откажутся принимать условия нового соглашения. Как сообщает Daily Mail, владельцы мессенджера намерены дать юзерам еще несколько недель после 15 мая, прежде чем они могут потерять доступ к приложению.

Представитель компании уточнил изданию, что после 15 мая пользователи WhatsApp еще несколько недель будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия до того, как функциональность их аккаунта ограничат. В пресс-службе мессенджера не указали точного срока, когда прекратят убеждать юзеров.

В WhatsApp пояснили, что вскоре после вступления обновления в силу для людей, отказавшихся от принятия соглашения, введут запрет на получение и отправку сообщений, затем у них пропадет возможность получать уведомления о новых сообщениях.

Ранее сообщалось, что ограничения коснутся не принявших обновленное соглашение WhatsApp пользователей уже с 15 мая. Мессенджер не будет удалять аккаунты тех, кто не подписал обновленное соглашение, но его функциональность будет ограничена. Абонентам предлагается либо принять новые условия приложения, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

WhatsApp выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января. В новой версии разработчики приложения анонсировали, что сервис начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером. Первоначально новые правила должны были вступить в силу 8 февраля. Решение привело к негативной реакции юзеров из разных стран мира.

О том, поможет ли постепенное отключение функций склонить пользователей принять условия WhatsApp, говорит издатель и главный редактор технологического ресурса TechFusion.ru Олег Капранов

«WhatsApp загнал себя в такую сложную ситуацию, когда пойти навстречу, то есть позволить пользователям не принимать соглашение и разрешить им дальше пользоваться сервисом, они не смогут — в первую очередь с юридической точки зрения, потому что, если они так поступят, то поставят себя под удар различных любителей посудиться с компанией. Потому что это фактически будет означать, что пользователь не подписался под соглашением, не взял на себя обязательства, не дал какие-то права сервису, и это очень уязвимая позиция для WhatsApp. Я думаю, что WhatsApp будет стоять на своем, а пользователи вынуждены будут принять новую версию пользовательского соглашения либо уходить на какие-то другие платформы. Но важно понимать, что обычно люди пользуются тем сервисом, в котором находятся их собеседники по переписке, и взять и просто так уйти куда-то еще — это, как правило, довольно затруднительная история: есть своя история переписки, есть какие-то общие данные, зачастую через такие мессенджеры передают какие-то рабочие документы. И с этой точки зрения, конечно, взять и просто уйти, гордо хлопнуть дверью вряд ли получится. Но я думаю, что WhatsApp будет стоять на своем и в конечном счете так или иначе добьется от пользователей принятия этого соглашения».

Тем временем власти Гамбурга запретили WhatsApp собирать данные пользователей из-за новой политики конфиденциальности. Они считают, что попытка компании заставить пользователей согласиться с обновлением незаконна. В Facebook на это ответили, что действия немецких властей на процесс никак не повлияют. Но это сомнительная тактика, считает генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков

«Такое мнение WhatsApp, что «нам без разницы, пусть делают что хотят», не совсем логичное. Сейчас ситуация на рынке складывается следующим образом: есть страны, которые могут принимать очень сильные решения, как, к примеру, Китай, и они не будут смотреть, лидер рынка или не лидер рынка, там нельзя ни в Facebook войти, ни на многие другие ресурсы. Если европейские страны или такие громадные регионы, как Индия, решат запретить развитие подобных сервисов, то, естественно, для того же WhatsApp это будет значительная потеря по той причине, что целый макрорегион просто отвалится. Поэтому в любом случае, мне кажется, это должен быть определенный консенсус. Пока сказать что-то про Россию очень сложно. Четких инструментов у нас точно нет. Запретить сбор информации россиян и хранение этих данных за рубежом, по идее, был призван закон о персональных данных. Если WhatsApp собирает и хранит это за пределами России, то он уже нарушает законодательство, и это требует внимания Роскомнадзора и отключения данного сервиса. Если эти данные хранятся в России, то по большому счету компания не нарушает ничего».

Мессенджер WhatsApp продолжает терять своих абонентов после введения новой политики конфиденциальности, которая не может гарантировать пользователям частную переписку и безопасность данных.

Сервис разослал оповещение пользователям, в котором говорилось об изменении политики WhatsApp. Согласно новым правилам, личные переписки и данные юзеров могут быть предоставлены материнской компании мессенджера Facebook, владельцем которой является Марк Цукерберг . Репутация владельца социальной сети сильно пострадала после того, как стало известно о его сотрудничестве с властями.

Разозленные новыми правилами пользователи стали массово переходить на другие платформы, например в Telegram. Владелец мессенджера Павел Дуров недавно похвалился приходом 25 миллионов новых пользователей. В общей сложности за три недели WhatsApp потерял минимум 30 миллионов юзеров.

Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар временно запретил WhatsApp собирать данные пользователей мессенджера из-за новой политики конфиденциальности. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению Каспара, попытка компании Facebook (ей принадлежит мессенджер) принудить пользователей согласиться с новыми обновлениями является незаконной. В связи с этим он обратился к регуляторам в других странах Европы и предложил им ввести аналогичные запреты. Предполагается, что ограничения для WhatsApp будут действовать в течение трех месяцев.