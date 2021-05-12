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Дуров ответил на обвинения в адрес соцсетей из-за массового убийства в Казани

Lenta.ruиещё 10
1 час назад
Модераторы Telegram заблокировали канал Ильназа Галявиева, устроившего массовое убийство в школе 175 в Казани, в течение часа после получения первых жалоб на призывы к насилию. Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров, отвечая на обвинения в адрес соцсетей.
Дуров ответил на претензии к Telegram из-за убийства в Казани
Фото: AOP.Press / Corbis via Getty ImagesAOP.Press / Corbis via Getty Images
Он написал, что Галявиев упомянул в Telegram о планах устроить стрельбу всего за 20 минут до преступления.
«На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку», — добавил Дуров.
При этом, по его словам, подписчики и жалобы появились в канале лишь после того, как Галявиева задержали.
«Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», — объяснил предприниматель.
Дуров отметил, что поиск виновных среди третьих лиц — от создателей компьютерных игр до директоров школ — это эмоциональная реакция на «чудовищные события», и полностью защитить общество от действия психически нестабильных людей невозможно.
В заключение создатель Telegram написал, что подобные случаи «не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь».
Ранее в Госдуме предложили новый способ предупреждения преступлений. Он заключается в отслеживании в социальных сетях слов-триггеров, которые могут указывать на преступные намерения пользователей. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ответил, что эту инициативу необходимо обсуждать.
Стрельба в казанской гимназии 175 произошла утром 11 мая. В результате ЧП погибли семь детей и две учительницы, пострадали минимум 20 человек. Массовое убийство устроил 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев, он признал вину. Перед совершением преступления студент, предположительно, несколько раз писал о планах напасть на учебное заведение в Telegram.
Наука и техника,Ильназ Галявиев,Павел Дуров,Вячеслав Володин,Госдума,Казань,
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