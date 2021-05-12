Дуров ответил на претензии к Telegram из-за убийства в Казани

Модераторы Telegram заблокировали канал Ильназа Галявиева , устроившего массовое убийство в школе 175 в Казани , в течение часа после получения первых жалоб на призывы к насилию. Об этом в своем Telegram -канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров , отвечая на обвинения в адрес соцсетей.

Фото: AOP.Press / Corbis via Getty Images AOP.Press / Corbis via Getty Images

Он написал, что Галявиев упомянул в Telegram о планах устроить стрельбу всего за 20 минут до преступления.

«На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку», — добавил Дуров.

При этом, по его словам, подписчики и жалобы появились в канале лишь после того, как Галявиева задержали.

«Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», — объяснил предприниматель.

Дуров отметил, что поиск виновных среди третьих лиц — от создателей компьютерных игр до директоров школ — это эмоциональная реакция на «чудовищные события», и полностью защитить общество от действия психически нестабильных людей невозможно.

В заключение создатель Telegram написал, что подобные случаи «не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь».

Ранее в Госдуме предложили новый способ предупреждения преступлений. Он заключается в отслеживании в социальных сетях слов-триггеров, которые могут указывать на преступные намерения пользователей. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ответил , что эту инициативу необходимо обсуждать.