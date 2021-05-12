В Арктике пересчитают белых медведей

С 14 мая 2021 года начнется экспедиция «Хозяин Арктики». Ее основная цель — уточнение численности белых медведей, а также изучение путей их миграции. Исследователи пересчитают животных и поставят им метки, позволяющие отслеживать их с помощью спутников.

В течение многих лет не проводились исследования численности и путей миграции этих хищников. Экспедиция «Хозяин Арктики» восполнит пробел. Этот экологический проект, посвященный белым медведям, основан 25 марта 2020 года. Среди организаторов — Росприроднадзор, автономная некоммерческая организация «Центр „Арктические инициативы“», международный экологический фонд «Чистые моря». Прошлогодняя экспедиция обогатила науку более 30 тысячами фотоснимков и 30 часами видеоматериалов. Исследователи насчитали 40 белых медведей, 100 особей диких северных оленей, 250 моржей и 160 белух.

Как сообщал Plus-one.ru, климатический кризис заставляет таять ледяные шельфы на Крайнем Севере. Кроме того, по мнению ученых, повышение температуры в Арктике приведет к тому, что к 2100 году удары молнии будут происходить там в два раза чаще. А это в свою очередь грозит особенно разрушительными последствиями.