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В Арктике пересчитают белых медведей

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1 час назад
С 14 мая 2021 года начнется экспедиция «Хозяин Арктики». Ее основная цель — уточнение численности белых медведей, а также изучение путей их миграции. Исследователи пересчитают животных и поставят им метки, позволяющие отслеживать их с помощью спутников.
В Арктике пересчитают белых медведей
Фото: iStock.comiStock.com
Как передает ТАСС, по словам генерального директора экологического фонда «Чистые моря» Василия Богословского, изучение миграции белых медведей поможет предотвратить их появление в населенных пунктах Крайнего Севера, например, в Якутии. Зачастую животные преодолевают тысячи километров и приходят в районы, где нет моря. От этого страдают и медведи, которые лишены своей привычной пищи — рыбы и другой морской живности, и люди, опасающиеся за свою жизнь. Белые медведи внесены в международную и российскую Красную книгу, поэтому их нельзя убивать.
В течение многих лет не проводились исследования численности и путей миграции этих хищников. Экспедиция «Хозяин Арктики» восполнит пробел. Этот экологический проект, посвященный белым медведям, основан 25 марта 2020 года. Среди организаторов — Росприроднадзор, автономная некоммерческая организация «Центр „Арктические инициативы“», международный экологический фонд «Чистые моря». Прошлогодняя экспедиция обогатила науку более 30 тысячами фотоснимков и 30 часами видеоматериалов. Исследователи насчитали 40 белых медведей, 100 особей диких северных оленей, 250 моржей и 160 белух.
Как сообщал Plus-one.ru, климатический кризис заставляет таять ледяные шельфы на Крайнем Севере. Кроме того, по мнению ученых, повышение температуры в Арктике приведет к тому, что к 2100 году удары молнии будут происходить там в два раза чаще. А это в свою очередь грозит особенно разрушительными последствиями.
Наука и техника,Республика Саха (Якутия),
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