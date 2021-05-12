В Арктике пересчитают белых медведей

Как передает ТАСС, по словам генерального директора экологического фонда «Чистые моря» Василия Богословского, изучение миграции белых медведей поможет предотвратить их появление в населенных пунктах Крайнего Севера, например, в Якутии
. Зачастую животные преодолевают тысячи километров и приходят в районы, где нет моря. От этого страдают и медведи, которые лишены своей привычной пищи — рыбы и другой морской живности, и люди, опасающиеся за свою жизнь. Белые медведи внесены в международную и российскую Красную книгу, поэтому их нельзя убивать.