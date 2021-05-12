Опубликованы уникальные фотографии Юпитера

Фотографии Юпитера в трёх цветовых диапазонах появилась в Сети. Учёные из Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии США , опубликовавшие кадры, рассказали, что это уникальный случай тройной одновременной съёмки планеты.

Фото: NASA NASA

Исследователи представили три снимка. Кадры в видимом и ультрафиолетовом спектре сделал телескоп «Хаббл», а в инфракрасном — прибор NIRI (Near-InfraRed Imager), который расположен в Гавайях. Все фотографии сделали 11 января 2017 года в 15:41 по всемирному координационному времени. В результате у учёных появилась возможность рассмотреть новые детали Юпитера.

Так, в ультрафиолетовом спектре можно увидеть зону штормов, которую нельзя заметить снимке в ИК-спектре. Кроме того, в обычном режиме и в ультрафиолете можно посмотреть на Большое красное пятно, которое больше Земли.

NASA /ESA/NOIRLab/NSF/AURA/M.H. Wong and I. de Pater (UC Berkeley)

На фотографии в инфракрасном спектре, напротив, можно заметить тёмную полосу над северным полушарием планеты. Это вихрь длинной в 72 тысячи километров. Его практически не различить на других снимках.

International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA, M.H. Wong (UC Berkeley)

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором на фоне марсианского неба виднеется радуга.