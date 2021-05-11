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Xiaomi изобрела смартфон в виде колонки со скручивающимся экраном

Ferra.ru
48 минут назад
В сети опубликовали очередной патент Xiaomi, описывающий конструкцию устройства. На этот раз компания предложила выпустить смартфон, внешним видом напоминающий умную колонку. Самое интересное в нём — раскручивающийся гибкий экран.
Xiaomi изобрела смартфон в виде колонки со скручивающимся экраном
Фото: ReutersReuters
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В патентной документации есть изображения устройства цилиндрической формы. Оно похоже на умную колонку, но в описании указано, что речь о «мобильном телефоне».
Гибкий экран находится внутри устройства. При переноске смартфона в сложенном виде дисплей невозможно повредить. Если он нужен, экран можно вытянуть сбоку.
Также на корпусе видна система камер. К сожалению, подробностей о ней нет. Кроме того, у необычного аппарата Xiaomi есть большой динамик снизу. Это намекает на то, что девайс действительно можно использовать как колонку.
Поскольку это патент, нельзя быть уверенным, что такое устройство выйдет на рынок.
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