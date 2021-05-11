Глава Dell: дефицит чипов продлится ещё несколько лет

Нехватка полупроводников, которая приводит к дефициту чипов, используемых в производстве компьютерной техники, продлится ещё несколько лет. Об этом заявил генеральный директор и основатель Dell Майкл Делл , передаёт Handelsblatt.

Фото: facebook.com/DellRussia facebook.com/DellRussia

По его словам, в первую очередь проблема касается очень популярных компонентов, цена которых не превышает $1. Однако более дорогие и современные устройства найти будет трудно.

Дефицит, вероятно, сохранится в течение нескольких лет. Даже если по всему миру будут построены заводы по производству микросхем, на это потребуется время, — подчеркнул он.

Dell — один из важнейших клиентов с объёмом заказов в $70 млрд. Однако и этой компании приходится платить надбавку, чтобы своевременно получать комплектующие. В результате корпорация сталкивается с трудностями в поставках как новых, так и старых компонентов.

Накануне гендиректор Apple Тим Кук и финансовый директор компании Лук Маэстри предупредили, что продажи «яблочных» устройств в третьем квартале текущего финансового года будут ограничены из-за дефицита полупроводников. По их словам, проблема больше всего повлияет на iPad и Mac.

До этого финансовый директор Sony Хироки Тотоки сообщил, что корпорация не надеется на решение проблем с поставками консолей PlayStation 5 в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2022 года. Дефицит консолей также возник из-за недостатка полупроводников.