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Новенькие iPhone 13 будут толще предшественников

Ferra.ru
1 час назад
До анонса новых iPhone — iPhone 13 — осталось меньше полугода. А это значит, что в сети будет появляться всё больше слухов о грядущих новинках. Так, например, стало известно, что устройства будут толще предшественников.
iPhone 13 будут толще предшественников
Фото: ReutersReuters
Журналисты MacRumors пишут, что согласно увиденным ими чертежам, iPhone 13 будет на 0,17 мм «больше» прежнего: 7,57 мм против 7,4 мм в iPhone 12. Также увеличится и размер объективов камер, но об этом уже говорили более ранние утечки.
Стоит, правда, отметить, что наибольшее изменение в блоке основной камеры намечается лишь в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — просто iPhone 13 и 13 mini тоже получат их, но это практически не будет заметно.
Напомним, что новому поколению смартфонов от Apple приписывают множество интересных фишек. Но главной из них должна стать поддержка частоты обновления экрана 120 Гц.
Наука и техника,Apple,
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