Ученые перечислили способы замедлить старение мозга

Еще одним важным фактором является здоровый сон, способный продлить активную жизнь. Также на работу нервных клеток и способность мозга создавать новые клетки влияет питание - в этом вопросе необходимо позаботиться о хорошей микрофлоре кишечника. Ученые отмечают, что 90% гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, производится именно в этом органе и лишь 10% - в мозге. Для поддержания микрофлоры кишечника следует употреблять больше клетчатки и питаться более разнообразно. Изучение новых видов деятельности, хорошее психологическое самочувствие - положительно влияют на работу мозга, а значит на активную и осознанную жизнь человека.