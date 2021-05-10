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Космические планы: за 5 лет на Украине планируют создать свой космодром и запустить 7 спутников

Украина.ру
1 час назад
Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай рассказал, что в ближайшие пять лет Украина будет реализовывать новую космическую программу. Об этом 10 мая пишет «Sputnik Ближнее зарубежье».
Украина раскрыла свои планы на космос
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Тафтая, у новой программы «очень амбициозные цели», а именно: создание украинского космодрома, вступление в Европейское космическое агентство и вывод на орбиту группировки семи украинских спутников.
Последние должны будут зондировать страну «в целях обороны, экономической безопасности, использования природных ресурсов, предотвращения пожаров, наводнений, прогнозирования урожаев в сельском хозяйстве». На все это необходимо 15 млрд гривен (40 млрд руб.).
Также Тафтай отметил, что 2018 года на Украине нет космической программы, финансирования и мероприятия в космической сфере не выполняются. Спутник «Січ-2-1» в космическом агентстве страны планируют вывести на орбиту к 30-й годовщине Независимости Украины.
Наука и техника,Роскосмос,Европейское космическое агентство,ИА Sputnik,Украина,
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