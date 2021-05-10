Украина раскрыла свои планы на космос

Последние должны будут зондировать страну «в целях обороны, экономической безопасности, использования природных ресурсов, предотвращения пожаров, наводнений, прогнозирования урожаев в сельском хозяйстве». На все это необходимо 15 млрд гривен (40 млрд руб.).

Также Тафтай отметил, что 2018 года на Украине нет космической программы, финансирования и мероприятия в космической сфере не выполняются. Спутник «Січ-2-1» в космическом агентстве страны планируют вывести на орбиту к 30-й годовщине Независимости Украины.