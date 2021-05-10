SpaceX отправит к Луне оплаченный криптовалютой-мемом спутник

Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск сообщил, что его космическая компания в 2022 году запустит к Луне спутник, впервые в истории оплаченный криптовалютой-мемом Dogecoin.

Фото: кадр из видео / YouTube-канал Herr Fuchs кадр из видео / YouTube-канал Herr Fuchs

Речь идёт о выводе в космос 40-килограммового спутника, оснащённого сенсорами и камерами, канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC). Доставку на лунную орбиту в рамках миссии DOGE-1 планируют осуществить в первом квартале 2022 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Спутник будет собирать информацию о Луне. Dogecoin выбрали в качестве расчетной единицы для всех сделок между SpaceX и GEC в рамках лунной миссии.

"Миссия оплачена в Doge. Первая криптовалюта в космосе. Первый мем в космосе",— написал Маск в своём Twitter-аккаунте, опубликовав ссылку на ролик, в котором можно увидеть изображение президента России Владимира Путина в числе тех, кто поддерживает Dogecoin.

GEC отправит спутник на Луну, воспользовавшись коммерческой программой запуска космических аппаратов, которую предлагает SpaceX. Вице-президент космической компании Том Очинеро отметил , что миссия DOGE-1 «продемонстрирует применение криптовалюты за пределами околоземной орбиты и заложит основу для межпланетной торговли».

В апреле Маск объявил в Twitter о планах SpaceX отправить Dogecoin на Луну. После появления этой публикации стоимость криптовалюты увеличилась на 30%. Доходнее биткоина Криптовалюту Dogecoin создали Билли Маркус и Джексон Палмер в конце 2013 года. Её название отсылает к интернет-мему Doge с собакой породы сиба-ину, который был особо популярен в тот период. В декабре 2020 года Илон Маск написал в своём Twitter-аккаунте фразу «Одно слово: Doge», и этого хватило, чтобы мемная цифровая валюта начала резко дорожать. За последние полгода Dogecoin вырос более чем на 26 000%. При этом её конкуренты — биткоин и Ethereum — прибавили в цене всего 286% и 698% соответственно. А, например, акции Tesla с ноября подросли на ещё более скромные 56%.

В мае стоимость Dogecoin установила новый рекорд — $0,73. Американский Forbes отмечал, что инвесторы пытаются отправить мемную криптовалюту «на Луну» — довести цену до $1 за монету.