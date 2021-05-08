В NASA захотели сотрудничать с Россией

Сам Уильям Нельсон совершал полет в космос на шаттле STS-61C «Колумбия» в 1986 году.

Полет начался в 15.26 по времени восточного побережья США и занял 108 секунд. Аппарат поднялся на максимальную высоту 10 м и пролетел 129 м в южном направлении, сделав фотографии перед посадкой.