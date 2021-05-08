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Новый глава NASA высказался о сотрудничестве с Россией

Газета.Ru
42 минуты назад
Новый глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, бывший астронавт и конгрессмен Уильям Нельсон заявил, что отношения с Россией в космической сфере остаются на достойном уровне, сообщает Associated Press.
В NASA захотели сотрудничать с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Несмотря на разногласия между политиками, у нас всегда было космическое сотрудничество. И я искренне надеюсь, что это будет продолжаться», — заявил Нельсон.
По его словам, с тех пор как была закрыта программа Space Shuttle, американские астронавты совместно с российскими космонавтами летали на кораблях «Союз», альтернатив которым не было до появления кораблей от SpaceX.
Сам Уильям Нельсон совершал полет в космос на шаттле STS-61C «Колумбия» в 1986 году.
Ранее Вертолет NASA впервые переместился на новое место на Марсе.
Полет начался в 15.26 по времени восточного побережья США и занял 108 секунд. Аппарат поднялся на максимальную высоту 10 м и пролетел 129 м в южном направлении, сделав фотографии перед посадкой.
Наука и техника,SpaceX,NASA,Associated Press,Россия,Соединенные Штаты,
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