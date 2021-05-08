Производителя телевизоров уличили в шпионаже за пользователями

Как заявил один из пользователей, смарт-телевизор Skyworth каждые 10 минут сканировал другие устройства, подключенные к той же локальной сети, и без разрешения собирал данные, которые впоследствии отправлялись в аналитическую фирму Gozen Data.

В числе передаваемых данных оказались имена устройств, IP-адреса, сведения о задержке сети, а также имена других сетей Wi-Fi в пределах досягаемости, указано в сообщении. Впоследствии компания Skyworth принесла свои извинения, а также сообщила, что прекратила сотрудничество с Gozen Data и потребовала от фирмы удалить все незаконно собранные данные.