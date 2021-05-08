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Маск назвал сроки первого беспилотного полёта на Марс

News.ru
37 минут назад
Первый беспилотный полёт на Марс может быть осуществлён уже через три года. Такую амбициозную задачу в ходе дискуссии в Twitter поставил перед собой глава компании SpaceX Илон Маск.
Маск: первый полёт на Марс произойдет уже через три года
Фото: NASANASA
Один из пользователей социальной сети поинтересовался, станут ли полёты на Марс возможными к 2026 году, когда миллиардер надеется отправить на Красную планету первый экипаж.
Не исключаю полёт без экипажа в 2024 году, — написал в ответ глава Маск.
Ранее глава SpaceX допустил человеческие жертвы в ходе первой экспедиции на Марс. По его словам, часть астронавтов, которые отправятся в космическое путешествие, могут умереть, не добравшись до планеты.
Тем временем международная группа учёных и архитекторов создала первый проект города на Марсе. Его назвали Нюва в честь древнекитайской богини, сотворившей «все вещи на Земле». Построить поселение предложили в скале, которая защитит переселенцев от атмосферного давления и радиации. Город будет выглядеть как набор герметичных построек купольного типа. Кислород внутри будут вырабатывать деревья и другие растения, которые посадят поселенцы, а энергию они смогут получать от солнечных батарей.
Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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