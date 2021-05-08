Маск: первый полёт на Марс произойдет уже через три года

Один из пользователей социальной сети поинтересовался, станут ли полёты на Марс возможными к 2026 году, когда миллиардер надеется отправить на Красную планету первый экипаж.

Ранее глава SpaceX допустил человеческие жертвы в ходе первой экспедиции на Марс. По его словам, часть астронавтов, которые отправятся в космическое путешествие, могут умереть, не добравшись до планеты.

Тем временем международная группа учёных и архитекторов создала первый проект города на Марсе. Его назвали Нюва в честь древнекитайской богини, сотворившей «все вещи на Земле». Построить поселение предложили в скале, которая защитит переселенцев от атмосферного давления и радиации. Город будет выглядеть как набор герметичных построек купольного типа. Кислород внутри будут вырабатывать деревья и другие растения, которые посадят поселенцы, а энергию они смогут получать от солнечных батарей.