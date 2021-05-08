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Созданы поглотители 6G-излучения

Ferra.ru
1 час назад
Учёные смогли ускорить синтез наномагнитов из редкого материала эпсилон оксида железа. Этот материал способен поглощать излучение диапазона, который будет использоваться для 6G.
Созданы поглотители 6G-излучения
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Кратко о работе учёных рассказывает «N+1». Учёные могут создавать магниты с «идеальными» свойствами, зная, какое расположение атомов для этого нужно. Однако есть такие расположения атомов, которые не устойчивы. В этом сложность работы с некоторыми материалами.
Есть эпсилон оксида железа, который способен рекордно сопротивляться перемагничиванию. Но он неустойчивый. Чтобы его получить, нужно применять метод, который занимает до нескольких недель времени.
Учёные же смогли ускорить этот процесс примерно в 240 раз. Кроме того, они смогли точно задавать диаметр наночастиц, а значит регулировать их свойства. Размер, в частности, влияет на то, как материал поглощает миллиметровое излучение.
Исследователи надеются, что их технология будет применяться в оборудовании для 6G.
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