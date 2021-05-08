Россия засекла повышенную активность в космосе

Минобороны РФ зафиксировал рост космической деятельности в 2021 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В министерстве рассказали, что российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов "Окно-М", расположенный в горах Санглок в Таджикистане за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 000 космических объектов.

При этом в 2020 году на основе информации от "Окна-М" "был обеспечен контроль более 25 000 космических объектов, уточнили в министерстве.

Комплекс позволяет контролировать космические объекты на орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тысяч километров. Причем на максимальной дальности комплекс способен обнаруживать объекты не больше теннисного мяча, добавили в пресс-службе.

Комплекс "Окно" поставили на опытно-боевое дежурство с 1999 года.

В его состав входят оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации, телевизионная аппаратура обнаружения и вычислительные средства.