В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Россия засекла повышенную активность в космосе

Ювелина Бернст
1 час назад
Минобороны РФ зафиксировал рост космической деятельности в 2021 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Россия засекла повышенную активность в космосе
Фото: TwitterTwitter
В министерстве рассказали, что российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов "Окно-М", расположенный в горах Санглок в Таджикистане за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 000 космических объектов.
При этом в 2020 году на основе информации от "Окна-М" "был обеспечен контроль более 25 000 космических объектов, уточнили в министерстве.
Комплекс позволяет контролировать космические объекты на орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тысяч километров. Причем на максимальной дальности комплекс способен обнаруживать объекты не больше теннисного мяча, добавили в пресс-службе.
Комплекс "Окно" поставили на опытно-боевое дежурство с 1999 года.
В его состав входят оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации, телевизионная аппаратура обнаружения и вычислительные средства.
1 мая командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд объявил космос зоной боевых действий и предупредил о том, что у России и Китая есть оружие, способное уничтожить американские спутники.
Наука и техника,Джон Реймонд,Министерство обороны,РИА Новости,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители