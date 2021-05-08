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В Бразилии выявили более 63 тысяч случаев коронавируса за сутки

RT на русскомиещё 1
22 часа назад
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 63 430 и достигло 15 145 879.
В Бразилии выявили более 63 тысяч случаев COVID за сутки
Фото: ТАССТАСС
Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Минздрава.
Общее количество летальных исходов в Бразилии составило 421 316.
В апреле разработчики «Спутника V» на фоне ситуации вокруг вакцины в Бразилии заявили, что подадут иск к бразильскому регулятору.
Наука и техника,В мире,Бразилия,
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