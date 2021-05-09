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СМИ сообщили о «космическом разводе» США и России

ТК «Звезда»иещё 2
51 минуту назад
США и Россия сейчас находятся в состоянии «космического развода» и для американской стороны такое положение дел является рискованным. Об этом пишет The National Interest.
The National Interest: США и РФ в состоянии «космического развода»
Фото: NASANASA
В материале также сказано, что космос для Соединенных Штатов остается традиционной областью международного сотрудничества. Автор напоминает, что основы безопасности в космической сфере заложили именно Москва и Вашингтон: в 1967 году стороны подписали Договор о космосе, который запрещает развертывание ядерного оружия в открытом пространстве. Этот документ, по мнению редакции издания, по сей день служит одним из важнейших столпов глобального порядка.
В то же время в статье отмечается, что игнорирование устоявшейся практики и односторонний подход могут привести к подрыву международной безопасности.
«Череда новых программ, соглашений и организаций говорит о том, что США разворачивают свою космическую политику в более одностороннее русло. В долгосрочной перспективе это чревато подрывом многостороннего режима в космосе», - пишет автор.
Напомним, в марте этого года Россия и США провели в формате видеоконференции консультации по космической безопасности. По результатам мероприятия стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога по данному вопросу.
Наука и техника,В мире,The National Interest,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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