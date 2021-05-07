Ученые выяснили, как акулы реагируют на ураганы

Ученые выяснили, что крупные акулы обычно стараются покинуть зону урагана. Однако тигровые акулы оставались даже в самом центре стихийного бедствия в 2016 году, а сразу после его окончания их численность увеличилась вдвое. Исследование опубликовано в журнале Estuarine, Coastal and Shelf Science.

Фото: Sean Scott Sean Scott

Изменение климата приводит к увеличению числа экстремальных климатических явлений, таких как ураганы, нередко сотрясающие восточное побережье США . Они оказывают влияние не только на людей, но и на животных, причем как наземных, так и морских. Понимание того, как животные реагируют на экстремальные погодные условия, важно для сохранения и поддержания биоразнообразия. Поэтому американские и канадские ученые решили выяснить, как на крупные ураганы реагировали разные виды крупных акул.

Ученые проанализировали данные акустических меток тигровых акул (Galeocerdo cuvier), тупорылых акул (Carcharhinus leucas), усатых акул-нянек (Ginglymostoma cirratum) и гигантских акул-молотов (Sphyrna mokarran) до, во время и после урагана Мэтью в 2016 году и урагана Ирма в 2017 году. Оказалось, что все эти виды ведут себя по-разному.

Например, в ответ на ураган Ирма, проходящий мимо Майами, тупорылые акулы, гигантские акулы-молот и большинство акул-нянек, по-видимому, в основном уплыли с мелководья залива Бискейн. Это согласуется с предыдущими исследованиями, которые показали, что маленькие акулы тоже эвакуируются с прибрежных мелководий вслед за бурей. Однако крупные тигровые акулы на Багамах оставались на мелководье в прибрежных водах, даже несмотря на то, что над этим районом располагался глаз урагана 5-й категории Мэтью. А сразу после урагана количество тигровых акул увеличилось вдвое.

«Я был поражен, увидев, что большие тигровые акулы не уплыли, даже когда на них устремился ураган. Они как будто даже не вздрогнули. Их численность даже увеличилась после того, как шторм прошел. Мы подозреваем, что тигровые акулы, вероятно, воспользовались всеми новыми возможностями, появившимися из-за гибели других животных во время шторма», — рассказал один из авторов исследования, доцент Школы морских и атмосферных наук им. Розенстила Университета Майами Нил Хаммершлаг.