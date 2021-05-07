Ученые выяснили, как акулы реагируют на ураганы

«Я был поражен, увидев, что большие тигровые акулы не уплыли, даже когда на них устремился ураган. Они как будто даже не вздрогнули. Их численность даже увеличилась после того, как шторм прошел. Мы подозреваем, что тигровые акулы, вероятно, воспользовались всеми новыми возможностями, появившимися из-за гибели других животных во время шторма», — рассказал один из авторов исследования, доцент Школы морских и атмосферных наук им. Розенстила Университета Майами Нил Хаммершлаг.
«По прогнозам, сильные штормы, такие как ураганы, будут увеличиваться по частоте и силе с изменением климата. То, как эти штормы влияют на окружающую среду, в том числе на крупных акул, представляет интерес и важно для сохранения многих видов», — отметил Хаммершлаг.