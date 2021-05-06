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Илон Маск заработал 11 млрд долларов за 2020 год

Вероника Полынина
32 минуты назад
Глава Tesla Илон Маск стал самым высокооплачиваемым гендиректором компании в США, заработав в 2020 году порядка 11 млрд долларов, сообщает Forbes.
11 млрд долларов заработал Илон Маск за 2020 год
Фото: ТАССТАСС
Три года назад Маск отказался от зарплаты в Tesla, привязав свое вознаграждение к достижению компанией ключевых показателей. Маск и совет директоров договорились, что в течение 10 лет может получить опционы на пакеты акций, эквивалентные 1% всех находящихся в обращении бумаг Tesla. Вознаграждение было разбито на 12 траншей, для передачи каждого установлены свои условия — например, достижение определенной выручки или капитализации.
Маск может приобретать акции компании по фиксированной стоимости в 70,01 долларов за штуку. В настоящее время акции компании стоят порядка 670 долларов за штуку.
По данным Forbes USA, в конце прошлого года Tesla достигла четырех из обозначенных в компенсационном плане условий, что позволило гендиректору компании получить опционы общей стоимостью 13,3 млрд долларов. Реализацию опционов Forbes оценил примерно в 2,36 млрд долларов, так что состояние бизнесмена пополнилось на 11 млрд долларов.
В 2021 году Tesla продолжила улучшать показатели, а Маск заслужил право еще на два транша опционов. В результате погашения шести опционов Маск может получить примерно 50,6 млн акций Tesla рыночной стоимостью около 33,9 млрд долларов.
Наука и техника,Илон Маск,Forbes,Соединенные Штаты,
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