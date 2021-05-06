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Прототип корабля Starship успешно приземлился на испытаниях в Техасе

ТАССиещё 8
1 час назад
Американская компания SpaceX смогла в среду вертикально посадить прототип предназначенного для полетов на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний. Трансляция запуска велась на видеохостинге YouTube.
Корабль Starship успешно приземлился на испытаниях в Техасе
Фото: ReutersReuters
Прототип корабля Starship с носовым обтекателем и стабилизаторами, получивший обозначение SN15, в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км. После этого он совершил плавную посадку на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом в районе Бока-Чика (штат Техас).
"Штатная посадка Starship", - написал по завершении испытаний в Twitter глава SpaceX Илон Маск.
Предыдущий испытательный полет прототипа Starship состоялся 30 марта, аппарат разбился при посадке. Во время аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале текущего года прототипы также взрывались сразу при соприкосновении с площадкой. В начале марта SpaceX удалось вертикально посадить Starship, однако он взорвался спустя несколько минут.
На кадрах трансляции в среду было видно, что в течение нескольких минут из-под нижней части корабля вырывались языки пламени. Огонь удалось потушить. По словам ведущего трансляции, Starship "успешно совершил посадку" по завершении испытательного полета, в ходе которого был планово отключен один из трех двигателей корабля.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году. Он допустил, что эти планы могут пересмотреть.
Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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