Корабль Starship успешно приземлился на испытаниях в Техасе

Американская компания SpaceX смогла в среду вертикально посадить прототип предназначенного для полетов на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний. Трансляция запуска велась на видеохостинге YouTube

Фото: Reuters Reuters

Прототип корабля Starship с носовым обтекателем и стабилизаторами, получивший обозначение SN15, в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км. После этого он совершил плавную посадку на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом в районе Бока-Чика (штат Техас).

"Штатная посадка Starship", - написал по завершении испытаний в Twitter глава SpaceX Илон Маск.

Предыдущий испытательный полет прототипа Starship состоялся 30 марта, аппарат разбился при посадке. Во время аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале текущего года прототипы также взрывались сразу при соприкосновении с площадкой. В начале марта SpaceX удалось вертикально посадить Starship, однако он взорвался спустя несколько минут.

На кадрах трансляции в среду было видно, что в течение нескольких минут из-под нижней части корабля вырывались языки пламени. Огонь удалось потушить. По словам ведущего трансляции, Starship "успешно совершил посадку" по завершении испытательного полета, в ходе которого был планово отключен один из трех двигателей корабля.